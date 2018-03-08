Emniyetten “PolNet” arızası açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, teknik bir arıza nedeniyle kullanım dışı kalan PolNet bilgi sisteminin tekrar kullanıma açıldığını açıkladı.
EGM’den yapılan açıklamada, dün saat 15.45 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi PolNet’te meydana gelen teknik arızanın giderilerek, bilgi sistemleri kullanıma açıldığı bildirildi.
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