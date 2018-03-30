Zonguldak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Sokağımda Uyuşturucu Var" operasyonunda 400 gram kubar esrar ile yakalanan 2 kişi gözaltına altındı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ereğli ve Çaycuma İlçe Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yapmış oldukları "Sokağımda Uyuşturucu Var" operasyonunda kapsamında Çaycuma Perşembe Beldesinde uyuşturucu madde ticareti suç şüphesiyle G.K (50) ve S.A (50) isimli şahıslar gözaltına alındı. İki şahsın ev ve üst aramalarında 400 gram kubar esrar ile ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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