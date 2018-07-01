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EMNİYETTEN UYUŞTURUCUYA KLİPLİ MÜCADELE

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 12:56 | Son Güncelleme

ADANA polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde yaptığı operasyonları derleyen kısa film hazırladı.

HaberÇağlar ÖZTÜRK-Kamera ADANA,(DHA)ADANA polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde yaptığı operasyonları derleyen kısa film hazırladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, son bir yılda 4 bin 8 kişiyi yakaladı. Yapılan baskınlarda 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök Hint keneviri, 1 kilo 373 gram metamfetamin ve 1 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca polis, şüphelilerin üzerinde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 302 bin 502 lira para buldu. Şüphelilerden 930'u tutuklanırken, 486 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KISA FİLM HAZIRLANDI Göreve geldiği 1 yıl önce başlayan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturuyla mücadele kapsamında, kent genelinde yapılan operasyonları anlatan kısa film hazırlattı. Vatandaşların çalışmalar hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanan filmde, operasyonlar ve yapılan şok baskınların görüntülerine yer verildi. Filmde Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz mesajı veren Yıldız, Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Uyuşturucu ülke sınırlarını aşarak küresel bir sorun haline gelmiştir. Terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan bu illet ile mücadelemiz aralıksız sürecek. Kentin tüm noktalarında yaptığımız şok baskınlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi.

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