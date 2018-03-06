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Emrah Serbes, 8 Mart’ta hakim karşısına çıkarılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:41 | Son Güncelleme

İZMİR- Aydın yolundaki kazada, Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik’in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hakim karşısına çıkarılacak.

Emrah Serbes, 8 Mart’ta hakim karşısına çıkarılacak

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR- Aydın yolundaki kazada, Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik’in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hakim karşısına çıkarılacak.
Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.
Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç. kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınması ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklandı, Kenan Doğru ise tahliye edildi.
Yazar Emrah Serbes'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirmenin ardından bir süre önce iddianame tamamlandı ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderildi. Serbes için 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak'tan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için ise 'suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Emrah Serbes ve Kenan Doğru, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısına ilk kez çıkarılacak.
TAZMİNAT DAVASI DA AÇILDI
Öte yandan kazada, annesi, babası ve kız kardeşi yaşamını yitiren Ahmet Mert Özçelik (24), Emrah Serbes hakkında, avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı. Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, müvekkilinin kazada tüm ailesini kaybettiğini belirterek, 4,5 milyon liralık manevi tazminat talep etti. Serbes’in kazadan sonra sürücü olduğunu gizlediğini hatırlatan avukat Güler, mal varlığını da kaçırmasının ya da gizlemesinin önlenmesini, üzerinde de tedbir konulmasını istedi. Tazminat davasının Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

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Emrah Serbes, 8 Mart’ta hakim karşısına çıkarılacakEmrah Serbes, 8 Mart’ta hakim karşısına çıkarılacak

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