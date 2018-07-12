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Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

İZMİR- Aydın otoyolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8.

Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası (1)

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Aydın otoyolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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