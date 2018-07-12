Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası (1) (Arşiv)

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Aydın otoyolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Bingöl Emniyet Müdürü'ne yönelik salsırının faili için verilen ceza belli oldu
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum