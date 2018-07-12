Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası (3)

'KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ'

Kazada babasını, annesini ve kız kardeşini yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Yargılamanın 3 celse gibi bu kadar kısa sürede sonuçlanması sevindirici. Mahkeme 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' ceza verdi. Kenan Doğru açısından ise cezayı kabul etmiyoruz. Çünkü yargılamayı etkilemeye dönük hareket içerisinde bulunmuştu. Bunun da üst sınırı 2 yıldır. Kararı hem Emrah Serbes hem de Kenan Doğru yönünden Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz edeceğiz" dedi.

Mehmet CANDAN /İZMİR, (DHA)

