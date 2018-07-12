Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası (3)

'KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ'
Kazada babasını, annesini ve kız kardeşini yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Yargılamanın 3 celse gibi bu kadar kısa sürede sonuçlanması sevindirici. Mahkeme 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' ceza verdi. Kenan Doğru açısından ise cezayı kabul etmiyoruz. Çünkü yargılamayı etkilemeye dönük hareket içerisinde bulunmuştu. Bunun da üst sınırı 2 yıldır. Kararı hem Emrah Serbes hem de Kenan Doğru yönünden Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz edeceğiz" dedi.
Mehmet CANDAN /İZMİR, (DHA)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi
İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum