HABER

Emzirme kabininde bulundu! Görenler hemen polisi aradı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü dershanesinin kitaplarını emzirme kabini rafında gören vatandaşlar polise ihbar etti. Kitaplar polis nezaretinde zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

Olay, şehir merkezinde bulunan Merkez Cami önündeki bebek emzirme kabinlerinde meydana geldi. Yeni doğum yapmış annelerin kullanması için konulan emzirme kabinlerinin dışında vatandaşların kitap paylaşımı yapmasını sağlamak için kitap rafları yapıldı. Ancak raflara kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce adı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile özdeşleşen SED ve FEM dershanelerin ücretsiz verdiği kitaplar bırakıldı.

GÖRENLER HEMEN POLİSİ ARADI

Kitapları raflarda gören vatandaşlar hemen 112 Polis ihbar hattını arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri gelerek kitapları inceledi. Yapılan araştırmanın ardından kitaplar Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt! Olay sözler! Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ PYD emzirme kitap

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
KİTAPLARA İYİ BAKIN SİZİ YER,ÇİĞERİNİZ SÖKER.İNSAN KİTAPTAN KORKAR MI.BİZİM GİBİ GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE KORKAR.bundan 30 yıl önce sol kitaplar yasaktı.batı bize şeyiyle gülüyordu.neymiş fetö kitabıymış.beğenmezsen okumassın.
Tam bir deli saçması.. Dershane kitaplari sakincali ve yasak yayın mı oldu ? Bu ulke ne zaman normalleşecek.. Bazı cahiller OHAL ın sıradan vatandaşa ne zarari var diye soruyor ? Işte böyle.. Tüm milleti psikopata bağladınız .. herkesi kendiniz gibi paranoyaklaştirmak mı istiyorsunuz ?
Allah bu Millet'e akıl fikir versin. :)))) Ders kitabı görüp Polis arayan ilk ve Tek Milletiz...:))) Der kitabı kardeşim kim basmışsa basmış.. Cadde ortalarında Porno dergiler satılıyor. Onları ihbar etsenizya... Matematik kitabındaki formüllerden darbenin şifrelerini mi çözdünüz. :)))))
İşte burası Türkiye. Kitaptan bile korkar olduk. Ya o kitapların içinde terörü destekleyen birşey mi var onu anlayamadım. Ona bakarsanız İstanbul'un en büyük AKP'li belediyesinin Mescidinde onlarca kitap gördüm. Hatta çok hayret etmiştim.Hemde Gülenin kitaplarıydı. O zaman anladım ki bu millet kitap filan okuma meraklısı değil. Öyle olsaydı o kitaplar bin defa kaldırılırdı. Zaten kitap okuma sevdası olsa bizim ülkede bu halde olmazdık. 5. dünya ülkeleri hariç kimse bizi kale almıyor.
OHAL den neden şikayet ediyorsunuz ? OHAL in siradan vatandasa ne zarari var diyenler.. Birazcik aklijiz ve vicdaniniz varsa bu konu uzerinde birazcik kafa yorun..düşünün.. Milleti kendiniz gibi paranoyak hale getirmek çok mu hoşunuza gidiyor ?
ulan haberciler polis imdatı bilmiyor 112 diyorrrrrrrrrrrrr yazık cok yazık olmadı 110 falan diyiverin
@hakk_uygun_1981 Cahil Kardeşim Şu anda 112'yi arayarak hepsine ulaşabiliyorsun. Ambulans Polis Jandarma İtfaiye AFAD (Arama Kurtarma) Hepsi 112 ile aranıyor. Gerçi Senin suçun değil vatandaş adam gibi bilgilendirilmiyor.
Bu belideyinenin başkanı kısa süre önce istifa etmişdi yanılmıyorsam
112 polis ihbar hattını aramışlar ????
ne gunlere kaldi ulkem kitaptan korkan kişi ettiler milleti tirsik bi millet töredi gözunuz aydin olsun
Diğer Haberler
Hastanede elektrik kesildi, yoğun bakımdaki hastalar başka hastaneye sevk oldu

Hastanede elektrik kesildi, yoğun bakımdaki hastalar başka hastaneye sevk oldu

Elazığ’da ev yangını, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da ev yangını, bir kişi hastaneye kaldırıldı

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.