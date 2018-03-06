HABER

Emzirme kabinine bırakılan FETÖ dershanelerine ait kitaplar polis nezaretinde toplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:39 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü dershanesinin kitaplarını emzirme kabini rafında gören vatandaşlar polise ihbar etti.

Emzirme kabinine bırakılan FETÖ dershanelerine ait kitaplar polis nezaretinde toplandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü dershanesinin kitaplarını emzirme kabini rafında gören vatandaşlar polise ihbar etti. Kitaplar polis nezaretinde zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.
Olay, şehir merkezinde bulunan Merkez Cami önündeki bebek emzirme kabinlerinde meydana geldi. Yeni doğum yapmış annelerin kullanması için konulan emzirme kabinlerinin dışında vatandaşların kitap paylaşımı yapmasını sağlamak için kitap rafları yapıldı. Ancak raflara kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce adı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile özdeşleşen SED ve FEM dershanelerin ücretsiz verdiği kitaplar bırakıldı. Kitapları raflarda gören vatandaşlar hemen 112 Polis ihbar hattını arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri gelerek kitapları inceledi. Yapılan araştırmanın ardından kitaplar Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

Emzirme kabinine bırakılan FETÖ dershanelerine ait kitaplar polis nezaretinde toplandı

Emzirme kabinine bırakılan FETÖ dershanelerine ait kitaplar polis nezaretinde toplandı

Emzirme kabinine bırakılan FETÖ dershanelerine ait kitaplar polis nezaretinde toplandı

FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

'Sunay Akın ile Görçek' Ordulularla buluştu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Narkotik köpeği 'Jill' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

O ilde büyük panik! Karantinaya alındı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Adana’da zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı

Feci ölüm! Aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

Feci ölüm! Aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.