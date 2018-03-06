Emzirme kabinine bırakılan FETÖ dershanelerine ait kitaplar polis nezaretinde toplandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü dershanesinin kitaplarını emzirme kabini rafında gören vatandaşlar polise ihbar etti. Kitaplar polis nezaretinde zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

Olay, şehir merkezinde bulunan Merkez Cami önündeki bebek emzirme kabinlerinde meydana geldi. Yeni doğum yapmış annelerin kullanması için konulan emzirme kabinlerinin dışında vatandaşların kitap paylaşımı yapmasını sağlamak için kitap rafları yapıldı. Ancak raflara kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce adı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile özdeşleşen SED ve FEM dershanelerin ücretsiz verdiği kitaplar bırakıldı. Kitapları raflarda gören vatandaşlar hemen 112 Polis ihbar hattını arayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri gelerek kitapları inceledi. Yapılan araştırmanın ardından kitaplar Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.