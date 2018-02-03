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En acı Acı tesadüf! Babası gibi tren altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

Konya’nın Sarayönü ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü Battal Gül (31) öldü. Gül’ün babası Yusuf Gül’ün de 6 yıl önce olay yerine yaklaşık 1 km uzaklıkta trenin altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

En acı Acı tesadüf! Babası gibi tren altında kalarak öldü

Kaza bugün13.30 sıralarında İstasyon Caddesi Ercekaya mevkisinde uyarı levhalarının bulunduğu hemzemin geçitte meydana geldi. Makinistliğini Selim Cülüş’ün (31) yaptığı 73804 sefer sayılı Afyonkarahisar - Konya seferini yapan yük treni, Battal Gül yönetimindeki 42 Z 5352 plakalı Sarayönü Süt Üreticileri Birliği’ne ait kamyonete çarptı. Kazada, devrilen kamyonetin sürücüsü Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Geçen yıl temmuz ayında evlenen Gül’ün babası Yusuf Gül’ün de 2012 yılında, bugün meydana gelen kaza yerinin yaklaşık 1 km ilerisinde trenin altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

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ölüm Konya

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