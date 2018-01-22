En güzel kızları seçip tuzak kurmuşlar

Adana ve Mersin'de "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik "fuhuş, yağma ve uyuşturucu" operasyonunda çetenin "Cono" ailesindeki en güzel kızları seçip "fuhuş vaadiyle" 100 kişiyi gasp ettiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda özellikle "fuhuş vaadiyle" yağma olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bağlı yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri 3 ay teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 12 Ocak günü operasyon başlatmış 31'i kadın 46 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılar bir hafta boyunca emniyette sorgulanmış ve zanlılardan 28'i kadın 38 kişi tutuklanmış 1'i emniyetten 2'si adliyeden serbest kalmış 5 kişi de ev hapis cezası almıştı. Polis operasyonda, helikopter, drone ve hassas burunlu köpek kullanmış 39 ayrı adrese girmişti.

"Yağmaya en güzel kızları gönderiyorlar"

Polisin yaptığı çalışmada "Cono Aşireti" mensuplarının yağma yapmak için çok ilginç taktikleri başvurduğu da ortaya çıktı. Öncelikle aşiretin yağma için en güzel kızları bizzat babaları ve ya da kocaları tarafından seçildiği belirlendi. Son zamanlarda aşirette güzelliğiyle öne çıkan kadınlar ise Sevilay D.(22), Ceylan G. (21), Naime G. (23), Dilek K. (25), Şeyma G. (19) 14 yaşındaki Ş.D. ve 16 yaşındaki H.O. oldu.