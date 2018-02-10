Endonezya’da otobüs kazası: 25 ölü, 16 yaralı

Endonezya’nın Java adasındaki Subang bölgesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.
Endonezya’nın Java adasındaki Subang bölgesinde 40 yerel turisti taşıyan otobüs yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybederken, şoförün de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı. Subang polis şefi Budhy Hendratno, hayatını kaybeden kişilerin kimliğinin henüz tespit edilmediğini bildirdi. Otobüsün, turistleri Tangkuban Perahu Dağı yakınlarında bir kaplıcaya götürdüğü belirtildi.
Öte yandan Endonezya’da trafik kazalarının sıkça yaşandığı biliniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Bali’den Doğu Java’ya giden bir otobüsün kamyonete çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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