Endonezya’da sahte içkiden 100 kişi öldü

Endonezya’da sahte içkiden bir ay içerisinde 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Endonezya polisi, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da sahte içki yüzünden bir ay içerisinde 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, Jakarta, Batı Cava, Doğu Kalimantan bölgelerinde sahte içki kullanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının ciddi olduğunu aktardı. Polis, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Polis Şefi Yardımcısı Muhammed Syafruddin, ölümlerin Batı Cava ve başkent Jakarta’da yoğunlaştığını ve geçtiğimiz haftadan bu yana arttığını belirterek, "Bu olağanüstü bir durum. Devam etmesine izin verirsek, millete zarar verecektir” dedi. Syafruddin, yasadışı sahte içki üretiminin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak hükümete işbirliği çağrısında bulundu. Ayrıca polis, olaya ilişkin baskınların devam edeceğini belirterek şüpheli 1 kişinin göz altına alındığını açıkladı.
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
Ünlü iş adamı FETÖ'nün yanında iddiası!
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum