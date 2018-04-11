HABER

Endonezya’da sahte içkiden 100 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

Endonezya’da sahte içkiden bir ay içerisinde 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Endonezya polisi, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da sahte içki yüzünden bir ay içerisinde 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Endonezya’da sahte içkiden bir ay içerisinde 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Endonezya polisi, Endonezya’nın başkenti Jakarta’da sahte içki yüzünden bir ay içerisinde 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, Jakarta, Batı Cava, Doğu Kalimantan bölgelerinde sahte içki kullanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının ciddi olduğunu aktardı. Polis, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Polis Şefi Yardımcısı Muhammed Syafruddin, ölümlerin Batı Cava ve başkent Jakarta’da yoğunlaştığını ve geçtiğimiz haftadan bu yana arttığını belirterek, "Bu olağanüstü bir durum. Devam etmesine izin verirsek, millete zarar verecektir” dedi. Syafruddin, yasadışı sahte içki üretiminin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak hükümete işbirliği çağrısında bulundu. Ayrıca polis, olaya ilişkin baskınların devam edeceğini belirterek şüpheli 1 kişinin göz altına alındığını açıkladı.

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
İşte Tosun’un istihbaratçısı!İşte Tosun’un istihbaratçısı!
İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.