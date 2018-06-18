Enes Kanter'in babasına FETÖ'den 10 yıl hapis istemi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter hakkında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir dönem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yapan, ardından KHK ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. Mehmet Kanter, geçen yıl Haziran ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kanter, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kanter'in 127 FETÖ/PDY şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan da 57'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Kanter, hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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