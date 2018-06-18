HABER

Enes Kanter'in babasına FETÖ'den 10 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:28 | Son Güncelleme

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof.

Enes Kanter'in babasına FETÖ'den 10 yıl hapis istemi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter hakkında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir dönem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yapan, ardından KHK ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. Mehmet Kanter, geçen yıl Haziran ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kanter, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kanter'in 127 FETÖ/PDY şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan da 57'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Kanter, hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

FOTOĞRAFLI

Enes Kanter'in babasına FETÖ'den 10 yıl hapis istemiEnes Kanter'in babasına FETÖ'den 10 yıl hapis istemi

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Otomobilin LPG tankında 20 kilo eroin ele geçirildiOtomobilin LPG tankında 20 kilo eroin ele geçirildi
TSK: ABD'yle Menbiç'te devriye faaliyetlerine başlanmıştırTSK: ABD'yle Menbiç'te devriye faaliyetlerine başlanmıştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.