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Enes'in ölümünde 'internetteki oyunundan talimat' şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ailesi tarafından evde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Enes Korkmaz'ın, kalp krizi geçirerek öldüğü üzerinde duruldu. Polis, yanında boş çakmak bulunması, internette çok uzun süreler oyun oynadığının belirnemesi üzerine, Enes'in aldığı talimatlar doğrultusunda çakmak gazı soluyarak öldüğünden şüphelenerek, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan tam ölüm raporu istedi.

Enes'in ölümünde 'internetteki oyunundan talimat' şüphesi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ailesi tarafından evde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Enes Korkmaz'ın, kalp krizi geçirerek öldüğü üzerinde duruldu. Polis, yanında boş çakmak bulunması, internette çok uzun süreler oyun oynadığının belirnemesi üzerine, Enes'in aldığı talimatlar doğrultusunda çakmak gazı soluyarak öldüğünden şüphelenerek, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan tam ölüm raporu istedi.
2 Haziran'da, lise öğrencisi Enes Korkmaz ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara gitti. Enes Korkmaz, iftarın ardından eve gitti. Gece geç saatlerde eve dönen ailesi, Enes'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, Enes'in öldüğünü belirledi. Polis, evde incelemelerde bulunurken, Enes'in yanı başında boş bir çakmak olduğunu ve bilgisayarının açık olduğunu belirledi. Bilgisayar incelenmek üzere alındı. Enes'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Enes'in cenazesi toprağa verilirken, ön otopside çocuğun kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Ancak, Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette uzun süreler oyun oynayan Enes'in talimatlar doğrultusunda çakmak gazı soluduktan sonra kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durunca, çocuktan alınan örnekler Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderildi, tam ölüm sebebinin anlaşılması için rapor istendi.
VALİLİK SATIŞINI YASAKLADI
Düzce Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile 18 yaşından küçük çocuklara çakmak gazı satışını yasakladı. Valiliğin açıklaması şöyle:
"İnsan sağlığına zararlı, uçucu bir gaz olan çakmak gazının koklanması durumunda bağımlılık yaptığı hatta ölümle sonuçlanan sağlık problemlerine sebep olduğu bilinmektedir. Solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapan ürünlerin kontrolünü sağlamak, çocukların erişimini ve kullanımını önleyerek, onları bu zararlı maddelerin zararlı etkilerinden korumak amacıyla karar alınmıştır. Düzce il genelini kapsayan kararla 18 yaşından küçüklere çakmak gazı satışı yasaklanmıştır. Yasağa uymayan kişi ya da kişilerin tespiti halinde 5442 İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, çocukların korunmasına yönelik kanun gereği cezai işlem uygulanacaktır."

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