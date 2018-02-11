Engelli adam, akrabasını öldürdü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde engelli adam akrabası olan kadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, 21.00 sıralarında ilçe merkezine bağlı Dağüstü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Sadullah Ç. (58) evinin önünde akrabası olduğu öğrenilen Nurgül Karakoç’u (45) henüz nedeni belli olmayan bir nedenle av tüfeğiyle tek el ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurgül Karakoç’un öldüğünü belirledi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Sadullah Ç. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sadullah Ç. sağlık kontrolünün ardından ilçe jandarma karakola götürüldü.

Nurgül Karakoç’un cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.