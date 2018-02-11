HABER

Engelli adam, akrabasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 00:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde engelli adam akrabası olan kadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre olay, 21.00 sıralarında ilçe merkezine bağlı Dağüstü köyünde meydana geldi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde engelli adam akrabası olan kadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, 21.00 sıralarında ilçe merkezine bağlı Dağüstü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Sadullah Ç. (58) evinin önünde akrabası olduğu öğrenilen Nurgül Karakoç’u (45) henüz nedeni belli olmayan bir nedenle av tüfeğiyle tek el ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurgül Karakoç’un öldüğünü belirledi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Sadullah Ç. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sadullah Ç. sağlık kontrolünün ardından ilçe jandarma karakola götürüldü.
Nurgül Karakoç’un cesedi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bonzai kullanan adamın ibretlik görüntüsü

Bonzai kullanan adamın ibretlik görüntüsü

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Narkotik ekipleri, 13,65 gram esrar ele geçirdi

Narkotik ekipleri, 13,65 gram esrar ele geçirdi

Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.