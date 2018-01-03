HABER

Engelli çocuğun tekerlekli sandalyesinin aküsünü çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 26 dakika önce

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'nin merkez Cevdetiye beldesinde, bedensel engelli 11 yaşındaki Mert Ali Savğı'nın tekerlekli sandalyesinin aküsünü çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Cevdetiye İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Ali Savğı'nın bir hayırsever tarafından bağışlanan tekerlekli sandalyesinin aküsü, eve giren hırsızlar tarafından çalındı. Ailenin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin M.A (25), V.A. (28) ve C.S. (21) olduğunu belirledi. Şüphellier düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, ele geçirilen akü de Savğı ailesine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüheli, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.