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Engelli çocuklar, 1 günlüğüne polis oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Engelliler Haftası nedeniyle 12 engelli çocuğu misafir etti.

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Engelliler Haftası nedeniyle 12 engelli çocuğu misafir etti. Çocuklar polis kıyafeti giyerek çevik kuvvete katıldı ve kendileri için düzenlenen gösterileri izledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel eğitime gereksinim duyan çocukları ağırladı. Bir günlük polis olan engelli çocuklar, giydikleri polis kıyafetleriyle Çevik Kuvvet polisleriyle kol kola girerek tatbikat yaptı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) su ve eğitimli köpeklerin gösterilerini izleyen engelli çocuklar, daha sonra araçlara bindi. Gösterileri keyifle izleyen çocuklar, alkışlarla polise destek verdi. Çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinin kurucusu Emine Aydın, "Çocuklarımız çok eğlendi. Bunun yanı sıra çocuklarımızın büyük çoğunluğunun hayalinde polis olmak vardı. Emniyet Müdürlüğümüz sağ olsun onların bu hayalini gerçekleştirdi. Hepsi çok mutlu" dedi. Engelli çocuklardan Filiz Gül ise asker ve polisleri çok sevdiğini söyleyerek, "Şehit olan asker ve polislerimizin mekanı cennet olsun. Allah polisimizi, hırsızların, teröristlerin şerrinden korusun” diye konuştu.

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