Engelli genç bıçaklı saldırıya uğradı

Adıyaman’da, zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç çarşı merkezinde kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun kenarında bulunan Hakan Yağar (27), isimli zihinsel engelli genç kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin bilinmeyen nedenlerden dolayı bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçaklı saldırıya uğrayan engelli genç yaralanırken olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar ise olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı genç olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yunus polis ekipleri ile Asayiş Şube polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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