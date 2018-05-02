Engelli gençlerden 'engelsiz' defile

Engellilerin sosyal yaşam becerilerine katkı sağlamak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Engelsiz Tasarım Defilesi”nde engelliler ve Moda Tasarım bölümü öğrencileri birlikte podyuma çıktı. 3 ay süren çalışmanın ardından öğrencilerin Marine konseptinde (deniz kabukları, balıkçı ağları, çapa, dümen ve halat figürlerinin yer aldığı tasarımlar) hazırladığı tasarımları sunan engelli mankenler göz doldurdu. Programda açılış konuşması yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu merkeze giren herkesin yüzünün güldüğünü görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugün de birçok projede birlikte çalıştığımız Aydın Üniversitemizin öğrencileriyle buradaki kardeşlerimizin birlikte hazırlamış olduğu defilede birlikteyiz. Emeklerini sergileyecekler. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ HEYECANLA ÇALIŞTILAR”

Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli, "Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya bu çalışma fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin olmazsa olmazı moda tasarım öğrencilerimiz çok heyecanla çalıştılar. Sergilenecek olan tasarımlar onların ilk ürünleri. O yüzden çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

"BERABER BİR HAYAL GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Moda Tasarımı bölümü öğrencileriyle engelli gençlerin tasarımları birlikte organize ettiklerini anlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, "Merkez olarak hem kendi bünyemizdeki engelli öğrencilere yönelik hem de sosyal anlamda dışarıdan hayata katılmak isteyen engelli öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Moda Tasarım bölümünden yaklaşık 100 öğrencimiz engelliler sarayının 100 öğrencisiyle birlikte bir kıyafet tasarladılar, 3 hafta boyunca bir araya geldiler provalar alındı. Beraber bir hayal gerçekleştirdiler. Tasarımlarını birlikte çalışarak organize ettiler" ifadelerini kullandı.