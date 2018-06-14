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Engelli kadının cep telefonunu çalan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 14:10 | Son Güncelleme

ADANA'da akülü tekerlekli sandalyeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonunu çalan Erkan Gaygısız (38), incelenen 200 güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da akülü tekerlekli sandalyeki bedensel engelli Ayşe Camgöz'ün (39) cep telefonunu çalan Erkan Gaygısız (38), incelenen 200 güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 16 Nisan'da Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük yaşta cam kemik hastalığına yakalanan Ayşe Camgöz, akülü tekerlekli sandalyeyle evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Camgöz alt geçide geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, engellli kadının bacaklarının arasında duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu çalınan Ayşe Camgöz, kapkaççının arkasından çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, engelli kadının sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu. Kendisinin de polis kızı olduğunu belirten Ayşe Camgöz, "Benim tek iletişim aracım cep telefonumdu. Lütfen, size yalvarıyorum, benim cep telefonumu bulun. Allah'ım bana yardım et" diyerek ağladı. Yoldan geçenlerin sakinleşmesi için su verdiği Camgöz, "Başıma geleni görüyor musunuz, bir engellinin cep telefonunu çaldılar" dedi. 200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ Olayın ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Zanlıyı yakalamak için çevredeki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Sarıçam ilçesine gittiği saptadı. Bunun üzerine polis, eşkâli belirlenen şüphelinin Erkan Gaygısız olduğunu tespit etti. Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı, Adana Şehir Hastanesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Gaygısız, sorgusunda, "İşsizdim, olay günü alkollüydüm. Aile problemlerinden dolayı cep telefonunu alıp 1500 liraya sattım" dedi. Telefonun satıldığı iş yerine giden polis, cep telefonunu aldıktan sonra, dükkan sahibine, 'çalıntı mal satın almadan' işlem yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Gaygısız ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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