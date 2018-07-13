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Engelli kardeşine tecavüz edeni öldüren Yusuf için mahalleli sokağa döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

BURSA'da, geçtiğimiz günlerde engelli kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürmek suçundan tutuklanan Yusuf Parlak'ın salıverilmesi için mahalleli sokağa döküldü.

Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, geçtiğimiz günlerde engelli kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla arkadaşını öldürmek suçundan tutuklanan Yusuf Parlak'ın salıverilmesi için mahalleli sokağa döküldü. Anne Aynur Parlak yaptığı açıklamada, "Oğlum dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu istiyorum" dedi. Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mehmet Karadoğan, otomobilde vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Yusuf Parlak'ın, aynı zamanda arkadaşı olan Mehmet Karadoğan'ı engelli kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yusuf Parlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Parlak'ın tutuklanmasının ardından oturduğu Alemdar Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, sloganlar eşliğinde yürüdü. Parlak'ın ailesi ve akrabalarının da katıldığı yürüyüşte konuşan anne Aynur Parlak, "Yusuf cinayet işlemedi, sadece namusunu temizledi. Benim işitme engelli kızım var o adam benim kızımı kandırdı ve 3 yıl boyunca şantaj yoluyla benim kızımdan para aldı. Oğlum Yusuf bunu duyunca dayanamadı namusunu temizledi, cinayet işlemedi. Ben Yusuf'umu geri istiyorum. Adalet yerini bulsun, Yusuf benim elim ayağım, kolum her şeyim. Benim diğer 4 çocuğumda engelli" dedi. Polis ekiplerinin de güvenlik tedbirleri aldığı yürüyüş, açıklamanın ardından olaysız sona erdi.

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