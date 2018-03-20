Engelli kardeşlerin evinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, engelli abla ile kardeşinin oturduğu evde çıkan yangında üst katta bulunan akrabalarıyla birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenirken, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Saat 22.00 sıralarında, Sağlık Mahallesi Çetin Sokak'ta Necati Gültekin’e ait 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan zihinsel engelli baldızları Fatma ve Hatice Karaman'ın evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Apartmanda bulunan Necati Gültekin, eşi Huri, kızı Beyza(17), oğlu Raşit Gültekin ile zihinsel engelli baldızları Hatice ve Fatma Karaman dumandan etkilendi. Evdekiler kendi imkanlarıyla apartmandan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Huri, Beyza Gültekin ile Hatice ve Fatma Karaman'ı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Necati ve Raşit Gültekin ise olay yerinde müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Huri Gültekin'in zihinsel engelli kardeşleri Fatma ve Hatice Karaman'ın bakımlarını üstlendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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