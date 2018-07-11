Engelli kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü genci öldürdü (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
'Kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgiler doğrultusunda yeniden düzenleyerek veriyoruz.
------------------------
YENİDEN
Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Yusuf P. (28), duyma ve konuşma engelli kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mehmet K.'yi (26) tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yusuf P., "Sağır ve dilsiz olan kız kardeşime sürekli tecavüz ediyormuş. Öğrenince çılgına döndüm" dedi.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf P. kız kardeşine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Mehmet K.'yi arayıp buluşmak istedi. Boş bir arsada bulunan ikili Mehmet K.'ye ait otomobilin içinde konuşurken tartışma çıktı. Bu sırada Yusuf P., yanındaki silahı çekip, Mehmet K.'yi ensesine ve karnına iki el ateş ederek vurup, kaçtı. Silah sesleri üzerine çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin ambulansla aldığı Mehmet K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Yusuf P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yusuf P. ilk ifadesinde, "Biz üç kardeşiz. Erkek kardeşim ile kız kardeşim Burcu sağır ve dilsiz. Bugün, Mehmet K.'nin kız kardeşime sürekli tecavüz ettiğini öğrendim. Duyduğum anda çılgına döndüm. Kendisini cep telefonu ile arayıp buluşmak istediğimi söyledim. Buluştuktan sonra da elimi kana buladım" dedi.
Mehmet K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yusuf P.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!
Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!
Kilolu polisler yandı: Ya zayıflarsınız ya da işinizi kaybedersiniz
Hollandalı lider Wilders: Erdoğan'ı sevenler defolup gitsin
Adnan Oktar ve kediciklere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
İYİ Parti'de büyük kriz!
Türk tamirciden dahiyane fikir! Aracını ortadan ikiye kesip...
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı
BİM kendini aştı: Şimdi de 499 TL’ye akıllı telefon satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum