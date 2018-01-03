Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen gözaltında (3)

SERBEST BIRAKILDI

Bucak'ta 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan ve daha sonra Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen İ.B., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.