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Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen gözaltında

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde, 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan öğretmen İ.B., gözaltına alındı.Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan 5'inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu'nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından Burdur Valiliği, dün, öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen İ.B. ile okulun müdürü A.Ö. ve müdür yardımcısı F.İ.'nin görevden uzaklaştırıldığını, idari yönden disiplin soruşturması, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.GÖZALTINA ALINDIBurdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, öğretmen İ.B.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:"İlimiz Bucak ilçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı yönündeki görüntülerin internet üzerinden yayınlanması üzerine, 02/01/2018 tarihinde ilgili öğretmen hakkında 'nitelikli kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılarak, soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili soruşturma Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir."GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTIOlaya ilişkin sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde, öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye "Yerine geç" diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir eşya bulunan öğretmen, sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Bu sırada öğrenci "Ah, tamam" diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindeki eşyayı çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa "Yerine geç" diye seslendiği duyuluyor. Öğrencinin ise ağlamaklı ses tonuyla "Tamam, geçeyim" dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.

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