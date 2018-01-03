Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen gözaltında (4)

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Bucak'ta 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan ve daha sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen İ.B.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bucak ilçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli öğretmen İ.B.'nin tutuklanması talebiyle sevk edildiği Bucak Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmasına karar verilmiş olup, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakma kararına itiraz edilmiştir” denildi.
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