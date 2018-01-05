HABER

Engelli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen ikinci kez serbest

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde, engelli öğrenci 11 yaşındaki T.K.'ye uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan, itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan öğretmen İ.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan 5'inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu'nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından Burdur Valiliği, öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B. ile okulun müdürü A.Ö. ve müdür yardımcısı F.İ.'yi 2 Ocak'ta görevden uzaklaştırdı. Öğretmen ve okul idarecileri hakkında idari yönden disiplin soruşturması, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.B., 3 Ocak'taki savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İ.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.B.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Burdur Sulh Ceza Hakimliği, öğretmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öğretmen İ.B.'nin sınıfta öğrencisi T.K.'ya şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkmıştı. Sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde, öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye "Yerine geç" diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir eşya bulunan öğretmen, sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Bu sırada öğrenci "Ah, tamam" diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindeki eşyayı çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa "Yerine geç" diye seslendiği duyuluyor. Öğrencinin ise ağlamaklı ses tonuyla "Tamam, geçeyim" dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Motorine 8 kuruş zam

Motorine 8 kuruş zam

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

İlginizi Çekebilir

Düğün günü gelini öldürmüştü! Cani damadın ifadesi şoke etti

Düğün günü gelini öldürmüştü! Cani damadın ifadesi şoke etti

Gelin ile damada 3 dakika içinde büyük şok!

Gelin ile damada 3 dakika içinde büyük şok!

Kafaya bak! 'Amcanın kızı sana kalmayacak da kime kalacak'

Kafaya bak! 'Amcanın kızı sana kalmayacak da kime kalacak'

17 yaşındaki liseli Helin'in başına gelen kahretmişti

17 yaşındaki liseli Helin'in başına gelen kahretmişti

İzmir'de koca şiddeti: Kiminle yazışıyorsun, soyun! Sonrası facia!

İzmir'de koca şiddeti: Kiminle yazışıyorsun, soyun! Sonrası facia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

2 kızı babaları tarafından katledilen anne cenazede en önde saf tuttu

2 kızı babaları tarafından katledilen anne cenazede en önde saf tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.