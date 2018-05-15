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Engelli sanatçılardan Beyoğlu'nda tiyatro gösterisi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

BEYOĞLU’nda Omurilik Felçlileri Derneği, Engelliler Haftası'nda tiyatro gösterisi düzenledi.

İSTANBUL, (DHA)-BEYOĞLU’nda Omurilik Felçlileri Derneği, Engelliler Haftası'nda tiyatro gösterisi düzenledi. Omurilik Felçlileri Derneği'nin, Sanat Atölyesi öğrencileri bütün engellerini aşarak Beyoğlu sakinlerine sanat adına güzel bir gün yaşattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da izlediği gösteri 1 saat sürdü. Engelli oyuncular Ramazan Baş’ın yazıp yönettiği “ Rüya ve Maskeler “ isimli oyunu sergiledi. Oyun öncesi Engelliler Haftası ile ilgili Ramazan Baş bir konuşma yaptı. Ardından Ramazan Baş, sahneye Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ı davet etti. Başkan Demircan’da sanatseverlere hitaben yaptığı konuşmanın ardından sahneye engelli sanatçılar çıktı. Engelli oyuncular daha çok melodram ağırlıklı oyunlarıyla gönülleri fethetti. Birbirinden güzel müzik eserlerinin de icra edildiği gösteri bir saat sürdü. “ ENGELLİ DE OLSANIZ HAYATA TUTUNABİLİRSİNİZ “ Her fırsatta engelli vatandaşlar ile bir araya gelen ve engellilere tam destek veren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan etkinlikte yaptığı konuşmasında “İnsan ruhtur bedendir. İnsanların bazen ruhi bazen de bedensel engelleri vardır. Dolayısıyla annelere, babalara, psikologlara, liderlere bu insanların engelleri kaldırma vazifesi düşüyor. Bedensel Engelliler münasebetiyle onlara her şeyin aslında zihinde çözüldüğünü, gayret ettiklerinde bulundukları pozisyonu çok daha ileriye taşıyacaklarını ve daha mutlu olacaklarını anlatan bir gayret içerisindeyiz. Oyunda anlatılan konu belki başka ama asıl mesele şu hayata tutunabilirsiniz, hangi şartlarda olursanız olun umut ve güvenle zihin ve beden dünyanızda ki engelleri kaldırabilmek için gayret etmek kıymetli, işte bunun için uğraşıyoruz. Dünya Engelliler Haftası için emeği geçen herkese teşekkürler ediyoruz” dedi. “ BU SAHNEDE EMPATİ DUYGUSUNU ANLATIYORUZ “ “ Rüya ve Maskeler “ isimli oyunun yazarı ve yönetmeni Ramazan Baş ise, “ Türkiye Engelliler haftası içindeyiz, genelde engellilerden söz edilir ama biz daha çok engelleri aştığımız, engelleri aşmak için yaptığımız etkinliklerden söz ediyoruz. Sahnede söz ediyoruz sokaklarda söz ediyoruz. Bunlarla ilgili yaptığımız emeklerimizi ortaya koyuyoruz. Bugün bu oyunun bu muhteşem sahnede empati duygusunun toplumda engelli engelsiz herkesin bir arada yaşayabildiği empati duygusunu anlatıyoruz” dedi.

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