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Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın ne cevap verdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 03:46 | Son Güncelleme

Engelli sporcu Celal Karadoğan yaptığı paylaşımla engelli vatandaşlara yönelik ön yargı ve toplumsal dışlanmayı evlilik kutlamasında çarpıcı bir şekilde anlattı.

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın ne cevap verdi!

Engelli sporcu Celal Karadoğan 14 yıl Tekerlekli Sandalye Basketbolu ve Masa Tenisi branşlarında Milli Takımlar düzeyinde spor yaptı.

4 Avrupa Şampiyonasına katıldı. 64 kez Milli Takım forması giydi. 12 yıldır Adana'da bulunan Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünde çalışıyor. 2013 yılında Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya ilham veren 10 gönüllü arasında gösterildi. 2014 yılında dünyanın ilk ve en büyük Sosyal Girişimcilik ağı olan Ashoka Vakfı tarafından Ashoka Fellow seçildi.

Celal Karadoğan, engelli vatandaşlara yönelik ön yargı ve toplumsal dışlanmayı evlilik kutlamasında çarpıcı bir şekilde anlattı.

Karadoğan, eşinin evliliklerinin ilk günlerinde yaşadığı olayı şöyle özetledi:

“Yeni evliydik 3 hafta filan olmuştu. Meraklı komşulardan biri benim yokluğumda eve sızıp ‘Cağğnım sorması ayıp siz nasıl beraber oluyorsunuz’ diye sormuş. Hatun ağzının payını vermiş ama çok kızmış. Sonra bu dövmeyi yaptırdı. Sorana çat diye gösteriyor. Evliliğimizin 10. yılı kutlu ola!”

İşte o mesaj:

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Anahtar Kelimeler:
Celal Karadoğan engelli sporcu ilişki

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İşte türkiyenin tüm sorunlarını çözecek sorun buydu. Artık tüm sorunlar bitti hayırlı olsun.
BEHNI OLMAYAN BEYINSIZLER BUNUDA ANLAMAZLAR
Neden bu tarz bir ispat
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