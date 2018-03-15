Engelli vatandaşın hatalı park çilesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir sürücünün yaya geçidine park ettiği otomobilden dolayı engelli rampasını kullanamayan fiziksel engelli bir vatandaş kaldırıma çıkabilmek için 40 dakika bekledi.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Mevlit Dilaver akülü arabası ile yolun karşısına geçti ancak, kaldırıma çıkamadı. Yaya geçidine park eden 67 SF 294 plakalı otomobilin engelli rampasını da geçişe kapatması fiziksel engelli Mevlit Dilaver’e zor anlar yaşattı. Engelli rampasına hatalı park eden otomobil yüzünden çıkamayan Dilaver yaklaşık 40 dakika bekledi. Polis ve zabıtayı arayıp bilgi verdiğini belirten Dilaver, otomobil kaldırılana kadar bekleyeceğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri yaya kaldırımına park eden otomobile 216 TL ceza uyguladı. Trafik polisleri cezanın ardından hatalı park yapan otomobili çekici yaya geçidinden kaldırarak fiziksel engelli Mevlid Dilaver’in yolunu açtı. Otomobil belediye otoparkına çekilirken, Dilaver ise kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.