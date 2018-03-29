Engelli vatandaşları 15 milyon TL dolandıran 7 kişi tutuklandı

Ankara’da 19 kişilik suç örgütü, işitme engelli 230 vatandaşı kooperatif kurma bahanesiyle 15 milyon TL dolandırdı. Mağdurların başvurusu üzerine gözaltına alınan 19 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, liderliğini İrfan A.’nın yaptığı 19 kişilik suç örgütü, 2015’de kooperatif arsası sahibi olmak ve kar payı verme bahanesiyle Türkiye genelinde yaklaşık 230 işitme engelli vatandaştan para topladı. Mağdurlara çok sayıda bankadan aynı anda usulsüz bir şekilde kredi çektiren şüpheliler, bu şekilde 15 milyon TL dolandırdı. Dolandırıldıklarını fark eden işitme engelli vatandaşlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunarak şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla başlatılan operasyonda, aralarında örgüt lideri İrfan A.’nın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aralarında İrfan A.’nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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