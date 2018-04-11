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Engellinin akülü sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı sakat kalan 52 yaşındaki Faruk Eryılmaz’ın akülü sandalyesi ile birlikte koltuk değnekleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.Salihli’nin Yörük Mahallesinde eşi ve otizmli oğlu ile birlikte yaşayan Faruk Eryılmaz’ın akülü aracı ve koltuk değnekleri evinin önünden çalındı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı sakat kalan 52 yaşındaki Faruk Eryılmaz’ın akülü sandalyesi ile birlikte koltuk değnekleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.
Salihli’nin Yörük Mahallesinde eşi ve otizmli oğlu ile birlikte yaşayan Faruk Eryılmaz’ın akülü aracı ve koltuk değnekleri evinin önünden çalındı. Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk, aynı zamanda dernek üyeleri olan Eryılmaz’ı evinde ziyaret etti. Akülü aracı çalınan Faruk Eryılmaz ve oğlu Fatih Eryılmaz aynı zamanda kendilerinin dernek üyesi olduğunu belirten Kocatürk, “Bizler, sivil toplum kuruluşları, dernekler olarak engelli vatandaşlarımız için her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için mücadele ederken bir vicdansızın gelip engelli vatandaşımızın akülü aracı ve koltuk değneklerini çalması akıl alır şey değil. Mağdurun eşyası çalınmaz. Bu arkadaşımızın sadece akülü aracı değil, değnekleri değil ayakları çalındı. Üyelerimize bu araçları temin edebilmek için bin bir güçlükleri aşıyoruz. Bu nasıl bir vicdansızlık. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah korkusu varsa nasıl çaldıysan bu aracı geri getirin. Bu arkadaşımızın mağduriyeti giderilmeli. Çünkü arkadaşımızın sokağa çıkmaya ihtiyacı var” dedi.

“Elinizi vicdanınıza koyun”
Akülü aracı çalınan Faruk Eryılmaz ise “Bir işim olduğu için akülü aracımla birlikte kısa süreliğine dışarı çıkmıştım. Eve geri geldim ve aracımı apartmanın girişine bıraktım. Evden bir saat sonra geri çıktığımda akülü arabamın yerinde olmadığını gördüm. Bir süre acaba birisi bana şaka mı yapıyor diye düşündüm ama ne yazık ki bulamadım. Bu araç benim elim ayağım konumunda idi. Bütün işlerimi onunla görüyordum. Kimseye muhtaç olmuyordum. Aracım çalındığı için evden dışarı çıkamaz oldum. Aracımı çalanlara sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun” diye konuştu.

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