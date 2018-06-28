Engincan'ın odasını soyan sanığa 4 yıl 7 ay hapis

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL,(DHA)
ŞİŞLİ'DE kaldığı bir otelde değerli eşyaları çalınan şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ı soyduğu iddiasıyla yargılanan Said Meydabi 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Engincan Ural ve sanık Said Meydabi katılmadı. Karara bağlanan duruşmada, sanık Said Meydabi, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Meydabi'ye "Konut dokunulmazlığını bozmak" suçundan ise 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.
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