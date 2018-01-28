Enişte cinayeti şüphelisi adliyede

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bilinmeyen nedenle tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle vurarak, öldüren B.D. (30), adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak'ta meydana geldi. B.D. ile eniştesi Sinan Deniz (41) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. B.D., yanında getirdiği pompalı tüfekle 2 el ateş edip, eniştesi Sinan Deniz'i başından vurarak, öldürdü. Deniz, yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan B.D. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki ifadesinde eniştesini, ablasına sürekli baskı yaptığı, tehdit edip, darp ettiği için öldürdüğünü söyledi.
B.D., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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