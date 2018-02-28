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'Enişteme iftira attım' diyen genç kıza mahkeme inanmadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 11:47 | Son Güncelleme

İzmir Torbalı'da 15 yaşındaki Ö.A.'nın uyuşturucuyla başlayan dramı ailesini de mahvetti. Eniştesinin kendisine tecavüz ettiğini iddia eden genç kız uyuşturucunun etkisiyle iftira attığını söylese de mahkeme bu sözlerini inandırıcı bulmadı. 2 yıl önce cezaevine giren ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen enişte 10 yıl daha hapis yatacak.

'Enişteme iftira attım' diyen genç kıza mahkeme inanmadı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde eniştesinin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek 12 yıl 6 ay ceza almasını sağlayan ardından da uyuşturucunun etkisiyle iftira attığını söylemişti.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Habertürk'ün haberine göre 3 defa uyuşturucu komasına giren, 2 kez de canına kıymaya çalışan genç kız, bir kez yurttan, 2 kez de tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Bağımlı genç kız Ö.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu belirtilen 21 yaşındaki H.B.'den aile şikayetçi oldu. Adli Tıp raporunda cinsel istismar bulgusu bulunan Ö.A., ailesine teslim edildi. H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"ARTIK TUTAMIYORUZ, KIZIMI KURTARIN"

Anne Gülcan A., kızının kurtarılmasını istiyor: "Okul hayatı bitti ve kendisine de sürekli zarar veriyor. Artık evde de tutamıyorum uyuşturucu almak için kaçıyor. En sonunda tecavüze uğradı. Devlet kızımı uyuşturucu batağından kurtarsın. Artık tutamıyoruz. Ne olur kızımı kurtarın." demişti.

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ENİŞTEYİ İTİRAF DA KURTARAMADI

Eniştesinin ceza almasına neden olan genç kız karardan sonra mahkemeye dilekçe vererek iftira attığını söyledi. Günlükteki tecavüz iddialarını 2011'de yayınlanan bir haberden aldığı ve isim yerleri değiştirerek kendine uyarladığını savunan Ö.A " Eniştem uyuşturucu almamı engellemeye çalışıyordu. Satıcılara ulaşmamam için eve kapatıyordu. Satıcıları da polise şikayet ediyordu. Öfkeye kapılıp ona iftira attım" dedi. Dilekçeyi inceleyen 8. Ağır Ceza Majkemesi, Ö.A'nın itirafını inandırıcı bulmadı ve enişteye 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi de kararı onadı. 2 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Ş.Ö. 10 yıl daha hapis yatacak.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Torbalı uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
cocuklarınızı hele ki kız cocuklarınızı müslüman yetiştirin.
tecavuzculer erkek ama
Kurtuluş Allah'ın emirlerinde. Islami öğrenerek ogreterek çocuklarımızı kötü yollardan koruyalim.Insan oğlu vicdanı ve kendisi ile başbaşa kaldiginda yanlız Allah korkusu kişiyi yon verebilir.Gerisi bos..istediğin kadar ağır cezalar uygula..
e peki şimdi şu sorulmaz mı mahkemeye; ya gerçekten iftira attıysa adama,12 yıl ceza evinde yatırmak hangi vicdana sığar..........bırakılsın demiyorum, heyet de tabiki gerekli incelemeleri yapmıştır fakat bir değerlendirme ve inceleme daha yapılmalı bence.......olasılık ki; adam suçsuz ise gerçekten yazık olur....pardon demek, geçirilen 12 yılı geri getirmez ayrıca bu leke kötü bir leke insan onuru için.....
@serbay3858 adli tıp raporunda cinsel istismar bulunduysa daha neyin incelemesi yapılcak .. adam tecavüz etmişki adli tıp raporunda çıkmış..onun için adama acımaya gerek yok..
ADAMA YAZIK ESRARKEŞİM SÖZÜ DINLENIRMI YAHU
Enişteyi herşeye rağmen kurtaralım dediler ama yemedi.
Yav iyi de o suçu gerçekten işleyenler serbest kalırken,enişte işlemediği halde neden yatıyor???
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