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Eniştesi ve yeğenini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 02:52 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli polise teslim oldu.

Eniştesi ve yeğenini öldürdü

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli polise teslim oldu.
Olay saat 22.30 sularında Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokakta meydana geldi. Evleri yanyana olan Cemil B. ile yeğeni Mehmet Demirci (30) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alan Cemil B., yeğeni Mehmet Demirc ile araya girmeye çalışan aynı ismi taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'yi (65) vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Mehmet Demirci ve babası Mehmet Demirci'nin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Eniştesi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı Cemil B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Baba ve oğulun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Eniştesi ve yeğenini öldürdüEniştesi ve yeğenini öldürdüEniştesi ve yeğenini öldürdüEniştesi ve yeğenini öldürdü

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