Eniştesini bıçaklayan milletvekilinin kardeşine 4 yıl 2 ay hapis

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, eniştesini bıçakla yaralayan, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in kardeşi Emrah Kaplan (29), 'iyi hal' indirimi de uygulanarak, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2016 yılının Ocak ayında meydana geldi. Özel hastanede tedavi gören babasının yanında bulunan Emrah Kaplan, ziyarete gelen eniştesi Murat Hürriyet ile tartıştı. Kaplan, iddiaya göre, babasıyla ilgilenmediği konusunda kendisine serzenişte bulunan eniştesini bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Hürriyet, hastanede hemen ameliyat edildi. Gözaltına alınan Emrah Kaplan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaplan, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emrah Kaplan'ın, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in kardeşi olduğu öğrenildi.
Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili davanın bugün görülen duruşmasına, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık Emrah Kaplan'ın avukatı katıldı. Kaplan'ın avukatı, önceki savunmalarını tekrar etti. Mahkeme heyeti, ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Kaplan'ı 'eylemin teşebbüs aşamasında kalması' nedeniyle 10 yıl, 'suçun haksız tahrik altında işlendiği'ne karar vererek, 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmalardaki 'iyi hali' göz önünde bulundurulan Emrah Kaplan'ın hapis cezası, 4 yıl 2 aya indirildi.
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