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Eniştesini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Ali Abacı (26), eniştesi İrfan Bolat'ı (36) bıçaklayarak öldürdü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Ali Abacı (26), eniştesi İrfan Bolat'ı (36) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 19.00 sıralarında Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre Ali Abacı, henüz bilinmeyen nedenle bakkalda tarhana satan eniştesi İrfan Bolat'a bıçakla saldırdı. Bolat aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, Abacı olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürülen İrfan Bolat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ali Abacı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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