Ensesinden av tüfeği ile vurup gömülen arıcı cinayetinin zanlısı yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde ensesinden av tüfeği ile vurulup öldürülen sonra da gömülen arıcı cinayetiyle ilgili bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, arıcılık yapmak için ilçeye bağlı Çiriş Mahallesine gelen burada bir çiftlikte de çalıştığı öğrenilen bir kişi için kayıp müracaatında bulunuldu. Müracaatı değerlendiren Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp Ahmet Özkaya için arama çalışması başlattı. Aramalar esnasında kayıp vatandaşın giysilerine ulaşıldı. Çevrede yapılan detaylı aramada kayıp Özkaya’nın cesedi bir çam ağacı altında gömülü halde bulundu. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Özkaya’nın kayıp müracaatından önce E.D. adlı bir kişiyle birlikte çiftlikte kaldığını belirledi. Öldürülen arıcının otomobili ise Tarsus ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayet zanlı olarak E.D. adlı genci Şırnak’ın Uludere ilçesinde gözaltına aldı.
Cinayet zanlısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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