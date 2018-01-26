HABER

Epilepsi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi

YAŞAM HABERLERİ | 26.01.2018 17:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

ADANA, (DHA)- ADANA'da minibüs şoförü Özay Şahin (42), epilepsi nöbeti geçiren yolcusunu, güzergahını değiştirip, hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çukurova ilçesi'nde sabah saatlerinde 01 M 0723 plakalı minibüsle sefere çıkan 20 yıllık şoför Özay Şahin, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ne geldiğinde en arka koltukta oturan yolculardan Suphican Doğaç Uysal (15), rahatsızlandı. Yolcular, Uysal'a ilk müdahaleyi yaparken, Şahin ise yoğun trafiğe rağmen güzergâhı değiştirdi. Uysal'ı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Epilepsi nöbeti geçirdiği belirlenen Suphican Doğaç Uysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

20 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan Özay Şahin, "Yolculardan bir anda ses gelince baktım, kalp krizi geçiriyor sandım. Hemen yolcularımız müdahale etmeye başlarken, soğuk kanlılığımı korudum. Yolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Ambulansa haber verecektim, hastaneye 3-4 dakikalık mesafedeydim. Hemen yetiştirebileceğimi düşündüm. Çok şükür ki yetiştirebildim. 5-10 dakika hastanede kaldıktan sonra yolcularımızı alıp, seferimi tamamladım. Durumunun iyi olduğunu öğrendim. Oradaki memur sen gidebilirsin deyince ayrıldım. Yılların vermiş olduğu bir tecrübem var. Engelli Agit kardeşimiz dayak yerken herkes izlemişti, ama benim minibüsteki yolcular öyle bir şey yapmadı. Mutluyum"dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Babasına bombalı paket gönderdi, savunması şoke etti

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Eskişehir'de bir kedi vahşeti daha!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Köpeği otomobilin arkasında sürükleyen öğretmene şok!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Korkunç cinayette şok itiraf: Çıplak gördük öldürdük!

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

Aydın'da arkadaşlarını öldüren zanlılardan kan donduran ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.