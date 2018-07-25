Epilepsi hastası dereye düşerek yaşamını yitirdi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de epilepsi hastası Akif Manevracı (30) dengesini yitirip, 50 metre yüksekten dereye düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Manevracı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Küçükçayır köyü, Andon ılıcası mevkiindeki, Salarha Deresi'nde meydana geldi. Bölgede yol çalışması yapan iş makinesinin operatörü, derede bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edince durumu jandarma ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla Akif Manevracı'yı dereden çıkardı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Manevracı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Epilepsi hastası Akif Manevracı'nın dengesini yitirerek 50 metre yüksekten dereye düştüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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