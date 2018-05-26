HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Epilepsi hastası Enes, 8'inci kattan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ta epilepsi hastası olan ve nöbet geçirdiği öne sürülen Enes Çiftçi, (12) oturduğu apartmanın 8'inci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Epilepsi hastası Enes, 8'inci kattan düşüp öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta epilepsi hastası olan ve nöbet geçirdiği öne sürülen Enes Çiftçi, (12) oturduğu apartmanın 8'inci katından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Huzur Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Murat-Nazlıgül Çiftçi çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi olan ve epilepsi hastalığı olduğu öğrenilen Enes Çiftçi, iddiaya göre apartmanın 8'inci katında pencereden bakarken nöbet geçirdi. Bu sırada dengesini kaybeden Enes beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırılırken, olay sırasında Enes'in diğer kardeşlerinin evde olduğu, annenin ise kentteki özel bir hastanede çalıştığı öğrenildi. Baba Murat Çiftçi'nin ise geçen yıl hayatını kaybettiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Epilepsi hastası Enes, 8'inci kattan düşüp öldüEpilepsi hastası Enes, 8'inci kattan düşüp öldüEpilepsi hastası Enes, 8'inci kattan düşüp öldü

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
FETÖ şüphelileri, polisi görünce cep telefonlarını pencereden attıFETÖ şüphelileri, polisi görünce cep telefonlarını pencereden attı
Silahlı saldırıda yaralandıSilahlı saldırıda yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı! İşte ekonomik, siyasi tüm vaatler

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.