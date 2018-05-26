Epilepsi hastası Enes, 8'inci kattan düşüp öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta epilepsi hastası olan ve nöbet geçirdiği öne sürülen Enes Çiftçi, (12) oturduğu apartmanın 8'inci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Huzur Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Murat-Nazlıgül Çiftçi çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi olan ve epilepsi hastalığı olduğu öğrenilen Enes Çiftçi, iddiaya göre apartmanın 8'inci katında pencereden bakarken nöbet geçirdi. Bu sırada dengesini kaybeden Enes beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırılırken, olay sırasında Enes'in diğer kardeşlerinin evde olduğu, annenin ise kentteki özel bir hastanede çalıştığı öğrenildi. Baba Murat Çiftçi'nin ise geçen yıl hayatını kaybettiği belirtildi.

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