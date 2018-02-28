HABER

Epilepsi hastası ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:49 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde kalan epilepsi hastası şahıs ölü bulundu.Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesi 1.

Samsun’un Bafra ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde kalan epilepsi hastası şahıs ölü bulundu.
Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesi 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin dükkanın ikinci katında kalan epilepsi hastası Mehmet Taş(49), iş yerinde çalışan şahıslar tarafından üst kattaki kaldığı yazıhanede baygın bir vaziyette bulundu. Durum polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Son dakika! Kadıköy'de toprak kayması!

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini tüfekle yaraladı

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini tüfekle yaraladı

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti

Elazığ’da intihara teşebbüs eden şahsı dekan ikna etti

Antalya’da 28 Şubat eylemi

Antalya’da 28 Şubat eylemi

Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Muğla’da üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Uçuruma yuvarlanan cipte cesedi bulunan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Uçuruma yuvarlanan cipte cesedi bulunan mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da facia teğet geçti

Bursa’da facia teğet geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.