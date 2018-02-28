Epilepsi hastası ölü bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde kalan epilepsi hastası şahıs ölü bulundu.
Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesi 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeninin dükkanın ikinci katında kalan epilepsi hastası Mehmet Taş(49), iş yerinde çalışan şahıslar tarafından üst kattaki kaldığı yazıhanede baygın bir vaziyette bulundu. Durum polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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