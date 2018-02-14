Epilepsi krizi geçiren vale, dükkana böyle daldı

Şişli’de direksiyon başında epilepsi krizi geçiren valenin cip ile telefon bayine dalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokakta gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen sürücü direksiyon başındayken kriz geçirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 34 NH 4542 plakalı otomobil bir telefon bayisine daldı. Durumu görenler hemen sürücünün yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon başında epilepsi krizi geçiren valenin dükkana dalması, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen araç bir yanda sağa sola manevralar yapıyor. Araç bir süre sonra soluna yönelerek telefon bayiine çarpıyor.