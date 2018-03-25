Epilepsi nöbeti geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

Konya’da, 13 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk, evinde geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi İçmece Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Zekeriyya Tamir, evde bulunduğu sırada epilepsi nöbeti geçirince yere yığılıp kaldı. Yerden bir daha kalkamayan Zekeriyya Tamir’i gören yakınları komşularından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zekeriyya Tamir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Suriyeli baba "Zekeriyya gitti" diyerek gözyaşı döktü
Çocuğun ölümümün şüpheli bulunması üzerine adrese polis çağrıldı. Polisin ve İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli tabibin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki çocuğun hastalığına bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuğunun ölümümün ardından büyük üzüntü yaşayan baba Abdulrezzak Tamir, evinin önünde yere oturarak "Zekeriyya gitti" diyerek gözyaşı döktü. Baba Abdulrezzak Tamir’i eve taziyeye gelen yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.
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