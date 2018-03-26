Askeri birlikte cacık şoku: Arkamı döndüğümde içine bir şey atıyordu!

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatani görevini yapan bir er, nöbetçi astsubayı uyutarak istediğini yapabilmek amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Nöbetçi astsubayın yemekhaneye geçtiğini gören asker harekete geçti.

İHA'nın haberine göre şüpheli er, subaya verilecek cacık kasesine kendi kullandığı uyku ilacını attı. Sonra da kaseyi tencereye döktü. Yemekhanede görevli aşçı er ise gördüklerine seyirci kaldı. Cacıktan yiyen astsubay uykuya daldı. Skandalın ortaya çıkması üzerine nöbetçi astsubay yemeğine uyku ilacı atan er ve tanık er hakkında Selendi Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkemede ifade veren tanık aşçı asker, olay günü akşam yemeğini hazırladığı, bu esnada olay günü nöbetçi astsubay olan mağdurun yemeğini vermek amacıyla kaseye cacık doldurarak masanın üzerine koyduğu ve arkasını döndüğü esnada sanık erin cacığın içerisine bir şey attığını gördüğünü söyledi.

UYKU İLACI ATAN ER MAHKUM OLDU, AŞÇI ER BERAAT ETTİ AMA...



Mahkeme, sanığı mahkum ederken tanık erin beraatine hükmetti.