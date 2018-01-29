Erbaa'da kasabın öldürdüğü iki kardeş toprağa verildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Duran ve Mehmet Taşova adlı kardeşleri tabanca ile vurarak öldüren kasap Zeynel Başar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kardeş ise toprağa verildi.

Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde Zeynel Başar'a (48) ait kasap dükkanında meydana geldi. Zeynel Başar ile Duran Taşova (36) ve kardeşi Mehmet Taşova (33) arazi anlaşmazlığı sebebiyle dükkanda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zeynel Başar, üzerindeki tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taşova kardeşlerin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayın hemen ardından kuzenlerinin vurulduğu kasap dükkanına giden Ersan Taşova'ya da ateş açan Zeynel Başar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ersan Taşova olayı yara almadan atlattı.