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Erbaa'da korkutan çatı yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 00:25 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Erbaa'da korkutan çatı yangını

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde bir sitenin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin A Blok çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 12 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın çatısından alevler yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Bu sırada bina sakinleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadakileri tedbir amaçlı tahliye etti. Çatı arasında bulunan izolasyon malzemesi sebebiyle alevler kısa sürede büyürken, yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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