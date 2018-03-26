HABER

Erbaa’da polisten horoz dövüştürenlere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 19:21 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kurdukları dernekte horoz dövüştüren 23 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak’ta bulunan Erbaa Kanatlı ve Kümes Hayvanları Yetiştiricileri ve Üreticileri Derneğine polis horoz dövüşü yaptırdıkları ihbarıyla operasyon düzenledi.

Erbaa’da polisten horoz dövüştürenlere operasyon

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kurdukları dernekte horoz dövüştüren 23 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak’ta bulunan Erbaa Kanatlı ve Kümes Hayvanları Yetiştiricileri ve Üreticileri Derneğine polis horoz dövüşü yaptırdıkları ihbarıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda dernek içerisinde horoz dövüşü için hazırlanmış arena ve dövüştürülen iki horoz bulundu. 23 kişiye toplamda 5 bin 927 lira idari para cezası uygulandı. Polisin bina içerisinde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken binayı temin eden F.Y. ve dernek yönetici B.A. hakkında kumar oynatmaya aracılık etmek suçundan adli işlem başlatıldı. Dövüştürülen horozlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Polis olayla ilgili
inceleme başlattı.

Erbaa’da polisten horoz dövüştürenlere operasyon

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

Böyle vahşet görülmedi! Yavru kediyi parçaladı, sebebi şoke etti

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

İntihar girişimini çocuklarıyla izleyen vatandaşlara tepki

Hakkari'de obeziteye dikkat etkinliği: 3 beyaza hayır diyoruz

Hakkari'de obeziteye dikkat etkinliği: 3 beyaza hayır diyoruz

Cizre’de çöl varanı yakalandı

Cizre’de çöl varanı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.