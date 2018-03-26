Erbaa’da polisten horoz dövüştürenlere operasyon

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kurdukları dernekte horoz dövüştüren 23 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak’ta bulunan Erbaa Kanatlı ve Kümes Hayvanları Yetiştiricileri ve Üreticileri Derneğine polis horoz dövüşü yaptırdıkları ihbarıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda dernek içerisinde horoz dövüşü için hazırlanmış arena ve dövüştürülen iki horoz bulundu. 23 kişiye toplamda 5 bin 927 lira idari para cezası uygulandı. Polisin bina içerisinde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken binayı temin eden F.Y. ve dernek yönetici B.A. hakkında kumar oynatmaya aracılık etmek suçundan adli işlem başlatıldı. Dövüştürülen horozlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Polis olayla ilgili
inceleme başlattı.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum