Erbaa’da polisten horoz dövüştürenlere operasyon

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kurdukları dernekte horoz dövüştüren 23 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Derman Sokak’ta bulunan Erbaa Kanatlı ve Kümes Hayvanları Yetiştiricileri ve Üreticileri Derneğine polis horoz dövüşü yaptırdıkları ihbarıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda dernek içerisinde horoz dövüşü için hazırlanmış arena ve dövüştürülen iki horoz bulundu. 23 kişiye toplamda 5 bin 927 lira idari para cezası uygulandı. Polisin bina içerisinde yaptığı aramada bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken binayı temin eden F.Y. ve dernek yönetici B.A. hakkında kumar oynatmaya aracılık etmek suçundan adli işlem başlatıldı. Dövüştürülen horozlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Polis olayla ilgili

inceleme başlattı.